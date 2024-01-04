Киеву в 2024 году нужна финансовая помощь в 37 млрд долларов

Потребности Украины во внешнем финансировании в 2024 году составляют более 37 млрд долларов (34 млрд евро), сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 3 января.
"Рассчитываем на ритмичную, стабильную и своевременную помощь партнеров", - подчеркнул премьер. По его словам, в 2023 году Украина привлекла 42,6 млрд долларов внешнего финансирования. Из этих средств 27 процентов пришлись на грантовые средства. Лидерами по поддержке страны стали Евросоюз, США, МВФ, Япония, Канада, Великобритания и Всемирный банк, перечислил Шмыгаль.
Премьер заявил, что Украина повышает собственные бюджетные поступления, прежде всего, таможенные и налоговые. Этот показатель превысил 1,1 трлн гривен (26 млрд евро). "Все эти средства мы направляем на безопасность и оборону. Более 750 млрд грн в этом году планируем потратить на выплаты военнослужащим. Более 265 млрд грн – на закупку, производство и ремонт вооружения", - рассказал Шмыгаль.