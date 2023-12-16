"Киевстар" восстановил доступ к интернету во всей Украине

Из-за сбоя в некоторых городах страны возникли трудности с выключением уличного освещения, парковкой и оплатой банковскими картами. Так, во Львове из-за проблем с "Киевстаром" отключать уличное освещение приходилось в ручном режиме. В Сумах временно вышла из строя система оповещения о воздушной тревоге. В Ривне и Днепре из-за сбоя в работе мобильного оператора перестали функционировать "горячие линии". В Черновцах отмечались временные трудности с оплатой проезда в коммунальном транспорте банковскими картами.