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Украина рассчитывает на дальнейшую мощную поддержку со стороны Европарламента (ЕП), в частности - в предоставлении гарантий безопасности Киеву. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак на встрече с делегацией Комитета по иностранным делам и подкомитета по вопросам безопасности и обороны ЕП.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis
© AFP / Scanpix

Слова Ермака привело официальное интернет-представительство офиса Владимира Зеленского.

Ермак поблагодарил евродепутатов за визит в Киев, напомнив, что Европарламент первым поддержал заявку Украины на членство в ЕС, призвал к предоставлению ей статуса кандидата, а также одним из первых обратился с призывом к созданию спецтрибунала по преступлениям РФ. ЕП также 23 ноября принял резолюцию о признании России террористическим государством и страной, использующей террористические средства, констатировал Ермак.

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Глава офиса Зеленского указал на предложения международной группы Ермака-Расмуссена ("Киевский договор по безопасности") по получению Киевом надежных гарантий безопасности до полноценного членства в НАТО.

Киев ждет поддержки "формулы Зеленского"


Украина рассчитывает на поддержку "формулы Зеленского" из 10 пунктов, озвученной на G20. Речь идет, в частности, о радиационной и ядерной, продовольственной и энергетической безопасности Киева. Украинская сторона готова до конца года выполнить рекомендации Еврокомиссии, которые являются составляющей пути к членству в ЕС.

Руководитель офиса президента Украины также выразил надежду на поддержку со стороны Европарламента по ужесточению санкций в отношении РФ.

Луазо: Обсуждалась военная поддержка Украины


Глава подкомитета по вопросам безопасности и обороны Европарламента Натали Луазо в свою очередь отметила, что на встрече обсуждалась военная помощь Украине, поддержка для восстановления инфраструктуры, предоставление трансформаторов и другого оборудования, а также "формула Зеленского", указали в офисе президента.

Зампредседателя Комитета по иностранным делам Европарламента Урмас Паэт выразил уверенность, что страна-агрессор, спонсирующая терроризм, должна заплатить за свои атаки.

Во встрече - помимо Паэт и Луазо - принимали участие глава неформальной группы "Друзья европейской Украины" в Европарламенте Петрас Ауштрявичюс, постоянный докладчик ЕП по Украине Михаэль Галер, депутаты Анна Фотыга, Тонино Пицула и Ханна Нойман.

28 ноября Совет Евросоюза включил нарушение ограничительных мер Брюсселя в перечень "преступлений в ЕС". Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила 30 ноября, что ЕК предлагает создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования агрессии России в Украине.

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Deutsche Welle
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