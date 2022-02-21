Киев заявил о непричастности к обстрелу погранпункта в Ростовской области

По его словам, украинские военные могут вести ответный огонь в случае угрозы их жизни.
«Мы не ведем эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения. Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать, что угодно и мы к этому готовы», — сказал Данилов. Он добавил, что Украина выступает за дипломатическое разрешение конфликта на востоке страны.
Ранее 21 февраля ФСБ сообщила, что запущенный с территории Украины снаряд утром 21 февраля «полностью разрушил» место несения службы пограничников в Ростовской области вблизи от госграницы. Пострадавших не было.
ФСБ также сообщала о попадании снарядов на территорию Ростовской области из Украины 19 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом. Президент Украины Владимир Зеленский назвал сообщения о попадании снарядов на территорию России ложью и провокацией.
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