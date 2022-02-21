aA
Украинские военные не обстреливали российский пограничный пункт в Ростовской области. Об этом сообщил на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Трансляцию вел телеканал «Украина 24».
Киев заявил о непричастности к обстрелу погранпункта в Ростовской области
© Itar-Tass / Scanpix

По его словам, украинские военные могут вести ответный огонь в случае угрозы их жизни.

«Мы не ведем эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения. Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать, что угодно и мы к этому готовы», — сказал Данилов. Он добавил, что Украина выступает за дипломатическое разрешение конфликта на востоке страны.

Ранее 21 февраля ФСБ сообщила, что запущенный с территории Украины снаряд утром 21 февраля «полностью разрушил» место несения службы пограничников в Ростовской области вблизи от госграницы. Пострадавших не было.

ФСБ также сообщала о попадании снарядов на территорию Ростовской области из Украины 19 февраля. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, совершенном общеопасным способом. Президент Украины Владимир Зеленский назвал сообщения о попадании снарядов на территорию России ложью и провокацией.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Телеканал "Дождь"
Delfi Plius Dailius Dargis

Istorija, kuri privers suabejoti teisybe pasaulyje: jauna kaunietė buvo žiauriai išniekinta ir nužudyta, o akivaizdūs kaltininkai – laisvėje

Delfi Plius Peter Martin, Cindy Wang

Padėtį dėl Ukrainos stebi galinga žaidėja: baiminamasi neprognozuojamų veiksmų

Delfi Plius „Delfi TV“ laida „Iš esmės“

Nepriklausomybės Akto signataras: Grybauskaitė įvykdė savo įsipareigojimus Landsbergiui

Delfi Plius Aurimas Kuckailis, tinklalaidė „Tikras. Vyras“

Iš kompleksų kratinio sėkmingu kultūristu virtęs Andrius: ne vyrai renkasi porą, o moterys

Delfi Plius Andrea Dudik, Jasmina Kuzmanovic, Misha Savic, Alberto Nardelli, Jorge Valero

Pasauliui stebint Ukrainą, kitas Europos kampas glaudžiasi prie Rusijos

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Prostitutės II Pasaulinio karo metu: žiaurumu garsėjantiems nacių bordeliams moteris grobė tiesiai iš gatvės

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Alternatyva pavargusiems nuo turkijų ir egiptų: lietuvaičių pamiltas Marokas sugrįžta, ir kol kas – su mažesnėmis kainomis

Verslas Plius Yantoultra Ngui

Liūdna Azijos milijardieriaus lemtis: kaip žlugo kruizinių laivų imperija

Delfi Plius Rusnė Valatkaitė

Ši medžiaga kovoja su antsvoriu ir padeda atitolinti Alzheimerio ligą: 5 maisto produktai, kuriuose jos daugiausia

Delfi Plius Fiona MacDonald

Itin turtingoje šalyje gyventi tampa nebeįmanoma

Delfi Plius Rūta Lapė

Kasdienybės herojai. Kodėl Aleknos čempionas sūnus nesvajojo apie diską, ir Militos Daikerytės gyvenimo pamokos

Delfi Plius Vytenis Miškinis

Po visą Lietuvą sukrėtusio mįslingo merginos dingimo – žudiką demaskavusi ypatinga teisėsaugos operacija

Delfi Plius Rita Repšienė

Tai kokia ta femme fatale? Geriausi kino filmai ir serialai, kur išvydome charizmatiškas ir stiprias moteris

Delfi Plius Sniego pilys

Juodas darbas Rusijos pornoindustrijoje: apie tokią karjerą svajoja ir nepilnametės, tačiau uždarbis – apgailėtinas

M360 Premium Dovilė Jablonskaitė

Atliko eksperimentus, kurių rezultatai e. komercijos banginiams gali nepatikti: įsiklausyti verta ir smulkesnėms žuvims

Delfi Plius Žurnalas „Tavo vaikas“

Lietuvoje kasmet gimsta kūdikių, kurių lytis – neaiški: gydytojas Verkauskas paaiškina, kas tokiu atveju vyksta su vaiku

TOP новостей

Водители Bolt планируют две акции протеста, могут быть сбои в поставках услуг (3)

На прошлой неделе появилась информация ю том, что...

Депутат обратил внимание на выплату пенсий наличными: таких получателей очень много (32)

В Литве немалая часть пенсионеров и получателей...

Глава МИД Литвы: на Украину уже напали, пришло время обсуждать санкции в отношении РФ (94)

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис...

В Литву идет еще один шторм – Франклин: несколько дней погода будет неважной

"В начале недели будет по-весеннему тепло, но мрачно и...

Главком ВС Литвы о ликвидации "диверсантов" Россией: это поиски повода для вторжения (39)

Главнокомандующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис...