Киев выйдет из Конвенции по правам человека во время войны

Согласно заявке, Украина на время войны прекратит придерживаться таких положений Конвенции, как: неприкосновенность жилья (вплоть до принудительного отчуждения частного или коммунального имущества для нужд государства); тайна переписки, телефонных переговоров и другой корреспонденции; невмешательство в личную и семейную жизнь; свобода передвижения и свободный выбор места проживания; право на свободу мысли и слова; свободное выражение мнений и убеждений, а также право сбора, хранения и распространения информации; право на проведение собраний, митингов и забастовок; право владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.