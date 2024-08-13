Киев: ВСУ контролируют 1000 кв. км в Курской области

В свою очередь Зеленский, комментируя видеозапись выступления главкома ВСУ, поблагодарил военнослужащих „за стойкость и решительные действия“ в оборонительных действиях и операции в Курской области. По его словам, главе МВД, СБУ и другим ведомствам поручено „подготовить гуманитарный план для территории проведения операции“.

По словам Сырского, ВСУ продолжают наступление в Курской области, украинские подразделения продолжают выполнять поставленные задачи. „Бои идут практически по всему фронту. Ситуация находится под нашим контролем“, - добавил он.

На седьмой день военных действий в Курской области власти Украины прокомментировали наступление ВСУ в этом российском регионе. Украинская армия контролирует около 1000 кв. км территории РФ, заявил на заседании ставки верховного главнокомандующего Украины в понедельник, 12 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Видео с докладом Сырского было размещено в Telegram-канале президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, украинский президент сообщил, что Координационный штаб, ГУР, СБУ и МВД должны будут „подготовить четкую и прозрачную стратегию“ возвращения украинцев из российского плена. Минобороны и МИД поручено „представить список необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории“, добавил он.

„Так всегда бывает с теми, кто унижает людей и любые правила. Россия принесла войну другим, теперь это возвращается домой. Украина всегда хотела только мира, и мы обязательно обеспечим мир“, - добавил Зеленский.

В тот же день врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, что ВСУ контролируют 28 населенных пунктов в Курской области. По оценкам СМИ, этот показатель может быть еще выше.

Наступление ВСУ в Курской области