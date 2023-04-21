aA
Минувшей ночью на значительной территории Украины объявлялась воздушная тревога, вызванная очередным налетом российских беспилотников – главным образом, “шахедов” иранского производства.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© Sipa / Scanpix

В частности, впервые после 25-дневного перерыва нападению подверглась столица Украины.

Как сообщили городские власти Киева, на город направлялись восемь беспилотников, все они были обнаружены и сбиты Силами обороны. По предварительным данным, жертв и разрушений в результате атаки нет.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей утренней сводке в пятницу информирует, что в общей сложности Россия минувшей ночью запустила по Украине порядка 10 БПЛА типа "Шахед-136". Восемь из них были сбиты.

Статьи по теме:
Власти Одессы сообщили о российской атаке дронами Shahed. В ВСУ заявили об уничтожении 14 беспилотников
Киев и другие регионы Украины атаковали беспилотники. В Киевской области погибли три человека

Вместе с тем, как сообщили в администрации Полтавской области, в результате удара беспилотником был разрушен объект гражданской инфраструктуры в районе Полтавы.

"Спасатели работают над укрощением пожара. Предварительно, пострадавших нет", - написал в своем телеграм-канале глава области Дмитрий Лунин.

В целом за прошедшие сутки россияне нанесли по территории Украины 23 авиационных удара, сообщает генштаб ВСУ.

Как правило Россия использует сравнительно дешевые и легко обнаруживаемые “шахеды” для выявления мест расположения украинской ПВО, и за запуском беспилотников нередко следует ракетный или авиационный удар. Вероятно, в связи с этим генштаб предупреждает, что вероятность ракетных и авиаударов по всей Украине сохраняется на высоком уровне.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com

TOP новостей

Новые тенденции на рынке недвижимости: жители нашли замену роскошному жилью

Весной в Литве ожил рынок недвижимости. В марте...

Синоптики представили новый прогноз: такие новости бывают нечасто

В пятницу погоду в Литве обусловит юго-восточная часть...

Гулявшие у моря девушки помогли спасати детеныша тюленя

Две подруги – Кристина и Бируте, которые пришли...

Мошенники придумывают новые способы обмана жителей

В Литве растут масштабы мошенничества. По данным...

Сейм отклонил вето президента на закон о национальных санкциях против граждан России и Беларуси

Сейм Литвы проголосовал против президентского вето на...