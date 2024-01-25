Киев: В плену в России находятся более 8000 украинцев

По словам Таранюка, за время российской агрессии с Москвой были согласованы и проведены 49 обменов пленными.

Пропавших без вести — десятки тысяч



"Цель Координационного штаба — вернуть в Украину всех и каждого из российского плена. Это касается и гражданских, и военнопленных. Сейчас проведено 49 обменов и возвращено домой 2828 человек, из них 2681 — военный. Возвращено и 147 гражданских лиц. В плену сейчас находятся более 8000 человек, это где мы знаем, что это плен. И из этого числа более 1600 человек — гражданские", — сообщил Юрий Таранюк.

Он добавил, что в Координационном штабе продолжают искать десятки тысяч других украинцев, которые находятся в статусе пропавших без вести. При этом Таранюк выразил уверенность в том, что большая часть пропавших без вести находятся в российском плену.