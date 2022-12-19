Глава городской военной администрации Киева Сергей Попко утром в понедельник заявил, что ночью столицу Украины атаковали более 20 иранских беспилотников "Шахед", около 15 из них были сбиты средствами ПВО.

В результате атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры. Аварийные службы ликвидируют последствия. Сообщается о двух пострадавших.

Накануне в Киеве удалось полностью возобновить работу системы теплоснабжения после последней российской ракетной атаки.

В пятницу, 16 декабря, российские военные выпустили по Киеву 40 ракет. В украинской столице после атаки возникли проблемы с водоснабжением и теплом из-за аварийных отключений света.

С середины октября российская армия регулярно наносит массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре. В результате этого повреждения получили все крупные ТЭС и ГЭС Украины.

Украина расценивает бомбёжки гражданской инфраструктуры как военные преступления.