Киев: Украина проигрывает России в плане артиллерии

Украина испытывает острую нужду в артиллерийских снарядах, и положение на фронте будет зависеть от поставок Киеву западных вооружений. Такое заявление сделал заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью британской газете The Guardian.
"Это война артиллерии, — подчеркнул он, добавив, что сегодня линии фронта пролегают там, где будет определяться будущее. "В плане артиллерии мы проигрываем", — констатировал Скибицкий.
"Все зависит теперь от того, что (Запад. — Ред.) предоставит нам, — указал он в интервью. — У Украины одна артиллерийская единица на 10-15 российских артиллерийских единиц. Наши западные партнеры дают нам около 10% от того, что у них есть".
По словам Скибицкого, украинские военные используют от 5000 до 6000 артиллерийских снарядов в день. "Мы почти израсходовали все наши (артиллерийские. — Ред.) боеприпасы и теперь используем снаряды 155 калибра по натовскому стандарту", — продолжил замглавы украинской военной разведки. "Европа также поставляет снаряды меньшего калибра, но по мере того, как они заканчиваются, их количество становится все меньше", — уточнил он.
Поставки ракетных систем дальнего действия
При этом Скибицкий подчеркнул и необходимость того, чтобы Запад поставил Украине ракетные системы дальнего действия для уничтожения российских артиллерийских орудий на расстоянии.
Ранее, в начале июня, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, заявил в интервью газете The Guardian, что Украине, чтобы получить преимущество перед Россией, нужно 60 реактивных систем залпового огня, то есть намного больше того, что пообещали предоставить Киеву Великобритания и США.
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