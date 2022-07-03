aA
Турецкая таможня задержала российское судно с украинским зерном, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.
Киев: Турция задержала российское судно с украинским зерном
© AFP / Scanpix

"Мы полностью сотрудничаем. Сейчас корабль стоит на входе в порт, он задержан турецкой таможней", - сказал Боднар в эфире украинского телевидения.

По его словам, решение о дальнейшей судьбе судна примут турецкие следователи на заседании, которое назначено на понедельник.

2 июля агентство Рейтер сообщило, что украинская сторона обратилась к Турции с просьбой задержать и арестовать сухогруз "Жибек жолы", который ходит под российским флагом, а на его борту, по утверждению Киева, находится зерно, вывезенное из оккупированного Россией Бердянска.

Статьи по теме:
"Было украинское, стало русское". Кто и как вывозит из Украины зерно
Эксперты успокаивают: еда в Литве будет, проблемы могут быть с ценами

Судя по данным сервиса Marine Traffic, сухогруз "Жибек жолы" с 1 июля стоит на якоре возле турецкого порта Карасу.

Турецкая сторона информацию о его задержании не комментирует.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com
Статьи по теме:

Спецэфир Delfi: как вывезти зерно из портов Украины и избежать голода? Из Одессы - литовский политолог Альвидас Медалинскас

Турция предлагает переговоры между Украиной, Россией,...

Глава Африканского союза призвал Киев разминировать порты Одессы

Если вывоз пшеницы из Украины не возобновится, Африка...

Разблокировать порты и вывезти зерно: почему Киев против?

На переговорах глав МИД России и Турции в среду, 8 июня,...

TOP новостей

Рост цен в Литве достиг недопустимого градуса: накопленные деньги "тают"

Экономический кризис не уходит, а усугубляется,...

Швянтои от наплыва отдыхающих трещит по швам, но удивляет ценами

Литовские курорты многие делят по тому, кто в них едет:...

В Литве 10% людей, живущих в нищете, работают на полную ставку

Согласно статистике, количество бедных людей в Литве...

ESO рассказал, как будут декларировать показания и платить за электричество клиенты независимых поставщиков

Как изменится порядок декларирования израсходованной...

В жару в Литве раскупали кондиционеры и вентиляторы

В июне, когда в Литве установилась жаркая погода,...