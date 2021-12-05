Глава Минобороны Украины Алексей Резников призвал западных лидеров оказать его стране поддержку на фоне давления cо стороны России. "В условиях нависшей над Украиной угрозы полномасштабного российского вторжения демократический мир должен действовать, пока не стало слишком поздно. У западных лидеров еще есть время сдержать Россию и продемонстрировать, что Украина не одинока", - говорится в статье Резникова, опубликованной аналитическим центром Atlantic Council 3 декабря.

"Никто в Украине не недооценивает серьезность нынешней ситуации, но нас вынудили жить, учитывая возможность крупной эскалации в течение многих лет. Украинцы знают, что мы будем делать, если столкнемся с худшим сценарием - полномасштабным вторжением со стороны России. Мы будем сражаться. Мы будем защищать свою землю", - написал Резников.

Признавая военное превосходство России над вооруженными силами Украины, он отметил, что в случае войны РФ, однако, не удастся удержать занятой территории: "украинская земля будет пылать у них (российских военных. - Ред.) под ногами".

Возможные последствия войны Украины с РФ



Вместе с тем министр обороны Украины предупреждает о возможных последствиях войны на территории его страны для Европы в целом. Крупномасштабная война в Украине "повергнет в кризис всю Европу", заявляет он. "Внезапное появление от трех до пяти миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из забот, с которыми столкнется европейское общество", - предупреждает Резников.

Другой проблемой, по его словам, станут перебои в поставках продовольственных товаров из России и Украины в ЕС, в частности, зерна.

"Единственная реальная возможность иметь дело с Кремлем - это демонстрация готовности дать отпор российской агрессии. Мы должны убедить Москву, что цена нового нападения будет слишком высокой", - резюмирует Резников.

Возможность эскалации ситуации вокруг Донбасса



Выступая 3 декабря в украинском парламенте, Резников заявил, что суммарное количество российских войск, которые могут быть задействованы для эскалации ситуации вокруг Донбасса, сегодня оценивается в 94,3 тысяч человек.

По оценке Киева, наиболее вероятным временем достижения готовности России к эскалации будет конец января.