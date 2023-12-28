Киев предупредил о риске невыплат зарплат без помощи Запада

Нехватка внешней финансовой поддержки Украины со стороны стран Запада может привести к задержке зарплат для 500 тыс. госслужащих и 1,4 млн учителей, а также пособий для 10 млн пенсионеров, предупредила министр экономики страны Юлия Свириденко в интервью газете Financial Times(FT), опубликованном в среду, 27 декабря.
Киев будет в первую очередь уделять внимание обороне и обслуживанию долга, что означает "огромный риск недофинансирования некоторых социальных секторов", объяснила министр. По ее словам, Украина пытается собрать деньги на оплату государственных услуг и пособий после информации о том, что обещанное финансирование от ближайших союзников в уходящем году не поступило. В следующем году стране для закрытия вопросов выплат необходима внешняя поддержка в размере 37 млрд долларов (34 млрд евро).
Свириденко рассчитывает, что ЕС одобрит поддержку в феврале и предоставит средства до конца марта. Но она также отметила, что этого будет недостаточно. "Поддержка партнеров крайне важна. Она нам срочно нужна", - сказала Свириденко.
Украина уже больше трех месяцев в режиме жесткой экономии
Киев пытается сэкономить деньги и изменить приоритеты в расходах с сентября, когда поддержка Запада начала ослабевать, пишет FT. Власти Украины увеличили налог на прибыль банков до 50 процентов и перевел доходы от 1,5-процентного дополнительного подоходного налога из местных органов власти в центральные. Но, по словам министра, бюджет уже столкнулся с нехваткой средств. Около 5 млрд долларов, выделенных международными донорами и кредиторами в декабре, также "будет недостаточно" для покрытия расходов.
Глубокое сокращение государственных расходов или рост инфляции могут подорвать экономику Украины и ослабить ее налоговую базу, что сделает страну еще более зависимой от иностранной поддержки, пишет FT. За первые 11 месяцев 2023 года Киев собрал на 4 млрд евро больше налогов, чем за аналогичный период прошлого года, подчеркнула заместитель премьер-министра Украины.