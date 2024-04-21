Киев потратит помощь США на оружие и восстановление

В середине февраля Сенат США одобрил законопроект о выделении на помощь Украине, Израилю и Тайваню 95,3 млрд долларов, но документ был заблокирован в Палате представителей. Ее спикер Майк Джонсон выразил недовольство тем, что, в законопроекте не прописано финансирование мер по усилению защиты южной границы США, на чем настаивают республиканцы. В середине апреля программы помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также дополнительные меры по укреплению национальной безопасности, ранее увязанные в одном документе, были выделены в отдельные законопроекты.