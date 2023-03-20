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Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко заявил в понедельник, что Китай должен использовать свое влияние на Россию для прекращения войны в Украине.
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
© Scanpix

«Украина внимательно следит за визитом председателя КНР в Россию, – сказал Николенко в заявлении для агентства Reuters вскоре после того, как лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. – Мы ожидаем, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить ее прекратить агрессивную войну против Украины».

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Ожидается, что Си Цзиньпин будет настаивать на роли Пекина как потенциального посредника в мирных переговорах. Китай обнародовал предложения из 12 пунктов по разрешению кризиса в Украине, но в то же время укрепил связи с Москвой. Предложение Китая не содержит конкретных предложений о том, как закончить войну.

Киев подчеркивает, что любые мирные шаги должны включать полный вывод российских войск и уважать территориальную целостность Украины.

«Мы готовы к более тесному диалогу с Китаем для восстановления мира в Украине в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе ООН, и последней резолюцией ГА ООН по этому вопросу», – сказал Николенко.

Официальные переговоры Си Цзиньпина и Путина запланированы на вторник.

Украина подчеркивает, что перемирие может дать Путину время для укрепления своих позиций перед украинским контрнаступлением.

«Первый и главный пункт – это капитуляция или вывод российских оккупационных сил с территории Украины в соответствии с нормами международного права», – сказал Алексей Данилов, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины, незадолго до прибытия Си в Москву.

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Голос Америки
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