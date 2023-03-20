«Украина внимательно следит за визитом председателя КНР в Россию, – сказал Николенко в заявлении для агентства Reuters вскоре после того, как лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. – Мы ожидаем, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы заставить ее прекратить агрессивную войну против Украины».
Ожидается, что Си Цзиньпин будет настаивать на роли Пекина как потенциального посредника в мирных переговорах. Китай обнародовал предложения из 12 пунктов по разрешению кризиса в Украине, но в то же время укрепил связи с Москвой. Предложение Китая не содержит конкретных предложений о том, как закончить войну.
Киев подчеркивает, что любые мирные шаги должны включать полный вывод российских войск и уважать территориальную целостность Украины.
«Мы готовы к более тесному диалогу с Китаем для восстановления мира в Украине в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе ООН, и последней резолюцией ГА ООН по этому вопросу», – сказал Николенко.
Официальные переговоры Си Цзиньпина и Путина запланированы на вторник.
Украина подчеркивает, что перемирие может дать Путину время для укрепления своих позиций перед украинским контрнаступлением.
«Первый и главный пункт – это капитуляция или вывод российских оккупационных сил с территории Украины в соответствии с нормами международного права», – сказал Алексей Данилов, глава Совета национальной безопасности и обороны Украины, незадолго до прибытия Си в Москву.
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