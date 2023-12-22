Киев отрицает план мобилизации мужчин из-за рубежа

В министерстве обороны Украины отрицают, что в интервью немецким СМИ глава ведомства Рустем Умеров анонсировал мобилизацию украинских мужчин из-за рубежа. Об этом пресс-секретарь Минобороны в Киеве заявил в четверг, 21 декабря, украинским изданиям, комментируя опубликованные ранее в тот же день сообщения Welt TV, Bild и Politico об интервью Умерова.

Перед публикацией видео или текстовой расшифровки, а иногда и вместо нее западные СМИ часто публикуют статьи с основными тезисами, которые спикеры высказали в интервью. Немецкие издания сообщили, без использования прямой речи Умерова, что он хочет, чтобы в 2024 году живущие за рубежом украинские мужчины в возрасте от 25 до 60 лет были мобилизованы в Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Для этого, как утверждалось, по его словам, они должны явиться в призывные пункты, а в случае саботажа "приглашения" их ждут санкции. "Мы все еще обсуждаем, что произойдет, если они не придут добровольно", - цитируется высказывание министра.