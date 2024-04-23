Киев отменит консульские услуги для мужчин за рубежом

Министерство иностранных дел Украины поручило всем консульствам страны временно приостановить оказание консульских услуг для граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей. Об этом в понедельник, 22 апреля, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на имеющееся в распоряжении редакции письмо первого заместителя министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги. С 23 апреля все консульские услуги, кроме оформления документов для возврата в Украину, будут недоступны, говорится в письме. Официального подтверждения этой информации украинскими властями пока не поступало.