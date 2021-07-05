Утверждения белорусского правителя Александра Лукашенко о поставках "огромного количества оружия" из Украины в Беларусь не соответствуют действительности. Об этом заявил в понедельник, 5 июля, в Киеве на пресс-конференции в рамках общенационального форума "Украина 30. Международная политика" украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Тут надо сохранять спокойствие и всегда понимать, что Александр Лукашенко - это человек, относительно которого надо делать тщательный фактчекинг", - подчеркнул Кулеба.
"Заявление его о контрабанде оружия из Украины в Беларусь не пройдет ни один фактчекинг, потому что это просто не отвечает действительности по никаким параметрам, как и его заявление о том, что граница закрыта", - добавил Кулеба, имея в виду слова Лукашенко о перекрытии госграницы страны с Украиной.
Украинский МИД еще 2 июля эту информацию не подтвердил.
Кулеба добавил, что Киев не ищет конфликта, однако всегда будет жестко защищать свои интересы, если "кто-то попробует этот конфликт нам навязать".
МИД Украины: заявления Лукашенко направлены на запугивание жителей Беларуси
Ранее представитель украинского МИД Олег Николенко говорил, что заявления Лукашенко направлены на запугивание жителей Беларуси, а также на позиционирование Украины как внешней угрозы Минску.
Киев никогда не вмешивался во внутренние дела Беларуси и не собирается этого делать в будущем, подчеркнул он.
Минск - о претензиях к руководству Германии
Ранее, 2 июля, белорусский правитель объявил о завершении в Беларуси некоей "масштабной антитеррористической операции" и пообещал, что по ее итогам предъявит претензии "к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии".
По его версии, в Беларуси "вскрыты спящие террористические ячейки", которые стремятся к "насильственной смене власти в день икс". Лукашенко утверждал, что эти "ячейки" координируют Литва, Польша, США, Украина и Германия.
Берлин отказался комментировать утверждения Лукашенко
Представители правительства ФРГ - Андреа Зассе (Andrea Sasse) из германского МИД и Мартина Фиц (Martina Fietz) из ведомства федерального канцлера - в тот же день отказались комментировать слова Лукашенко.
Международная изоляция Беларуси
МИД Беларуси 28 июня сообщил, что страна приостанавливает свое членство в программе ЕС "Восточное партнерство", а 30 июня в посольство ФРГ в Минске поступило требование белорусского министерства иностранных дел в течение четырех недель прекратить деятельность в стране Гёте-Института и Германской службы академических обменов (DAAD).
По мнению Юргена Хардта (Jürgen Hardt), депутата бундестага Германии от правящего Христианско-демократического союза (ХДС), это событие приведет к дальнейшей международной изоляции Беларуси.
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