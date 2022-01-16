Россия причастна к кибератаке на сайты государственных и коммерческих организаций Украины, произошедшей в ночь на 14 января. Соответствующее заявление министерства цифровой трансформации Украины пресс-служба ведомства опубликовала в воскресенье, 16 января, ссылаясь на расследование, проводимое службой специальной связи и защиты информации совместно со Службой безопасности Украины (СБУ) и Киберполицией. "На сегодняшний день можно сказать: все доказательства указывают на то, что за кибератакой стоит Россия", - указано в сообщении.

В ведомстве уверены, что организаторы масштабной атаки хотели не просто "запугать общество". Целью хакеров была "дестабилизация ситуации в Украине" и "подрыв доверия к власти со стороны украинцев". Заявление хакеров о хищении персональных данных украинцев в министерстве назвали фейком, отметив, что личные данные граждан страны "размещены в соответствующих надежно защищенных реестрах".

Самая мощная кибератака с 2018 года

В ночь на 14 января кибератаке около 70 сайтов центральных и региональных органов власти Украины. В частности, не работали сайты правительства, МИД, министерства образования и науки, Минэнерго, Минагрополитики, министерства по делам ветеранов, сайт Госказначейства и сайт госуслуг "Дія". На ряде порталов были размещена картинка с текстом на украинском, русском и польском языках с угрозами в адрес украинцев. По оценкам экспертов, кибератака стала мощнейшей за последние четыре года.

Связанные с белорусской разведкой хакеры UNC1151

Накануне заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны, экс-глава Киберполиции Сергей Демедюк в интервью агентству Reuters заявил, что за кибератакой стояла связанная с разведслужбами Беларуси группа UNC1151. При этом она использованное киберпреступниками вредоносное программное обеспечение "по своим характеристикам очень похоже на то, которое использовала группа APT29", указал Демедюк, имея в виду хакеров, подозреваемых в причастности к взлому Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году. Предполагается, что за этой группой стоит Служба внешней разведки России.