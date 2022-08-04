Официальный Киев возмущен отчетом международной правозащитной организации (AI) о тактике украинских военных по размещению сил вблизи гражданской инфраструктуры. Так, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в четверг, 4 августа, заявил, что организация пытается создать "фальшивый баланс между преступником и жертвой", между нападающей и обороняющейся страной. "Прекратите заниматься созданием фальшивой реальности, где у вас все в чем-то виноваты, - обратился он к AI. - Займитесь донесением системной правды о том, чем является РФ".
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил международных правозащитников в участии в кампании по дискредитации вооруженных сил Украины, организованной РФ, чтобы остановить поставки вооружений. "Единственное, что представляет угрозу жизни украинцев, - это российская армия палачей и насильников, которая пришла в Украину совершать геноцид. Наши защитники защищают свой народ и семьи", - написал Подоляк в Twitter.
Резонансное исследование
Офис международной организации Amnesty International ранее обнародовал заявление, в котором говорится, что украинские войска ставят под угрозу гражданское население, создавая базы и используя системы вооружения в жилых районах, в том числе в школах и больницах, во время сопротивления российскому вторжению.
"Мы задокументировали примеры того, как украинские войска подвергают опасности гражданских лиц и нарушают законы войны, когда они действуют в населенных пунктах", - сказала Аньес Калламар, генеральный секретарь Amnesty International.
В украинском офисе AI в четверг подчеркнули, что "фиксированием фактов и подготовки материалов занимается отдельная команда Департамента реагирования на кризисы Amnesty International".
АI помогает фиксировать военные преступления в Украине
"С начала полномасштабного вторжения украинский офис адвокатирует расследование и помогает привлечь следователей-криминалистов других стран к расследованию военных преступлений на территории Украины", - говорит Оксана Покальчук, директор украинского офиса Amnesty International.
Украинский офис AI напоминает, что с 24 февраля расследователи задокументировали десятки военных преступлений и доказали, что они были совершены российскими военными. В частности, атака на Мариупольский драматический театр, нападение на жилой дом и пляжный курорт в Сергеевке, военные преступления в Киевской области. AI планирует передать задокументированные данные в Международный уголовный суд, который будет способствовать международному правосудию и привлечению виновных к ответственности.
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