Визит американского президента держали в тайне до последнего момента. Хотя по усиленным в Киеве мерам безопасности и некоторым другим деталям журналисты довольно быстро вычислили нежданного гостя, подтвердить приезд Байдена удалось только сейчас.

В соцсетях появляются кадры, на которых можно увидеть, как Байден и Зеленский в окружении десятков людей идут в сторону мемориала погибшим воинам.

Это первый визит американского президента в Украину с начала войны, и он носит ответный характер: Владимира Зеленского в Вашингтоне принимали два месяца назад.

"Встреча президента США с украинским лидером в центре столицы, в разгар полномасштабного конфликта, выглядит знаменательной и символичной, - отмечает редактор Би-би-си Питер Ленг. - Спустя почти год с начала полномасштабного вторжения Москве ясно дают понять, что Америка и Запад будут продолжать поддержку Украины".

Соединенные Штаты - крупнейший поставщик военной помощи Киеву. С начала полномасштабного вторжения (то есть менее чем за год) общий объем средств, выделенных из американского бюджета на поддержку украинского народа, превышает 100 млрд долларов.

Именно при помощи переданных Киеву американских реактивных систем залпового огня HIMARS бойцам ВСУ удалось не только остановить российское вторжение, но и перейти в контрнаступление.