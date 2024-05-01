Киев не будет принудительно возвращать мужчин из-за рубежа

Украина не собирается принудительно возвращать из-за границы своих граждан, подлежащих военному призыву. Об этом 30 апреля в интервью DW сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, комментируя вопрос о прекращении предоставления консульских услуг в дипломатических представительствах Украины за рубежом.

"Ограничений и принудительного возвращения граждан Украины любого пола или возраста в страну, которая воюет, не будет", - заявила Стефанишина. Вместе с тем она добавила, что "в вопросах войны нет приятных решений", и призвала не забывать, что "война продолжается и мы должны ее выиграть".