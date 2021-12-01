Если Беларусь официально признает аннексированный Крым российской территорией, это нанесет непоправимый ущерб отношениям с Украиной, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. "Потенциальное признание оккупированного Крыма Беларусью будет точкой невозврата в наших двусторонних отношениях", - указал он, выступая перед журналистами в среду, 1 декабря, в Риге.

Кулеба пообещал, что в случае такого шага Украина будет "действовать соответствующим образом", поскольку вопрос Крыма не является для нее "полем для компромиссов". Одновременно украинский министр назвал Беларусь потенциальным источником угрозы. "Мы уже распределили серьезные ресурсы на нашу северную границу с Беларусью. По сути, у нас теперь есть северный фланг для обороны нашей страны", - указал он далее.

Лукашенко назвал Крым "российской территорией"

Накануне Александр Лукашенко назвал аннексированный РФ украинский полуостров "российской территорией". "Крым де-факто - это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским", - заявил он в интервью информагентству "Россия сегодня". Он также сообщил, что собирается посетить Крым и что на этот счет уже есть договоренность с президентом РФ Владимиром Путиным, хотя точные сроки, когда могла бы состояться такая поездка, пока не определены. По словам Лукашенко, его приезд в Крым "будет означать признание полуострова частью России".

Российская Федерация аннексировала украинский полуостров Крым в конце февраля - начале марта 2014 года. Бойцы российских спецподразделений в форме без опознавательных знаков блокировали здания Совета министров и Верховного совета Автономной Республики Крым, а затем взяли под контроль территорию полуострова.

16 марта в Крыму прошел инициированный Москвой так называемый "референдум о статусе Крыма", после которого украинский регион был аннексирован Россией. В декабре 2016 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой РФ обозначена как "оккупирующая держава", а полуостров - как "временно оккупированная" территория.