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Киев настаивает на подписании с Россией мирного договора с юридическими обязательствами стран-гарантов. Шведская или австрийская модель нейтралитета Украину не устраивает.
Киев настаивает на украинской модели гарантий безопасности
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Украина опровергла заявления России, согласно которым Киев может согласиться на нейтральный статус по шведской или австрийской модели. "Украина на переговорах с Россией настаивает на подписании мирного договора и юридическими обязательствами стран-гарантов. На столе переговоров - "украинская модель гарантий безопасности", - сообщил член переговорной делегации Украины Михаил Подоляк в своем Telegram-канале в среду, 16 марта.

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Как пояснил Подоляк, "украинская модель" означает "жесткий договор с рядом стран-гарантов, которые берут на себя четкие юридические обязательства активно препятствовать атакам на Украину". "Украина сейчас находится в состоянии прямой войны с РФ, поэтому модель может быть только украинской и только с юридически выверенными гарантиями безопасности. И никаких других моделей или вариантов", - подчеркнул украинский политик.

Михаил Подоляк отметил, что Украина "никогда не была милитаристским государством, которое нападало или планировало напасть на соседей", и именно поэтому сегодня Украина "хочет иметь мощный пул союзников с четко прописанными гарантиями безопасности", причем гарантиями, как он выразился, "абсолютными", а не "протокольными", как "будапештские".

Шведская и австрийская модель

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на переговорах с Киевом обсуждается демилитаризация Украины по австрийскому или шведскому варианту с сохранением собственной армии, но без наличия иностранных военных баз. Он отметил, что такой вариант может рассматриваться как "определенный компромисс". Песков не сказал, является ли отмена западных санкций против России условием для заключения соглашения с Украиной.

В конституции Украины закреплено стремление страны к членству в НАТО. Однако президент Украины Владимир Зеленский в последнее время заявлял, что эта цель нереализуема.

Россия 24 февраля начала войну против Украины, чтобы, по заявлению Москвы, предотвратить вступление Украины в НАТО и добиться демилитаризации и "денацификации" этой страны. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ потребовал "депутинизации" России, пояснив, что Россию нужно на международном уровне отрезать от любого влияния на политику, экономику, энергетику, культуру и другие сферы, отмечает агентство dpa.

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