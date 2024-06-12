2024.06.12 17:41

Киев надеется, что Россия примет участие во втором мирном саммите по Украине

 
Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины
Андрей Ермак, глава Офиса президента Украины
ФОТО: Pool /Ukrainian Presidentia | Zuma Press / Scanpix

Накануне первого мирного саммита по Украине Киев заявил, что хочет, чтобы Россия приняла участие во втором саммите, чтобы получить согласованную на международном уровне „дорожную карту“ прекращения конфликта.

Москва заявила, что не заинтересована в участии во встрече, которая пройдет в эти выходные, и поэтому не была приглашена принимающей стороной – Швейцарией.

В то же время Украина хочет получить конкретные результаты встречи, чтобы использовать их для подготовки ко второму саммиту.

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского, Андрей Ермак, назвал „неудачным опытом“ предыдущие переговорные форматы с участием Москвы, предшествовавшие полномасштабному вторжению России в Украину в феврале 2022 года.

По его словам, это означает, что прекращение войны с самого начала должно быть построено на широкой платформе поддержки и основываться на международном праве.

„Для второго саммита мы будем работать со всеми коллегами, со всеми странами, которые будут заинтересованы в участии“, – заявил Ермак европейским медиаорганизациям по видеосвязи из Берлина.

„Мы планируем совместно подготовить план, который будет поддержан всеми этими ответственными странами. Мы рассматриваем возможность пригласить представителя России на второй саммит и вместе представить этот совместный план“, – добавил он.

В перспективе план, поддержанный „100 или более странами“ со всех континентов, а не представляющий только позицию Украины, „станет реальным планом, который будет очень трудно оспорить, реальной дорожной картой прекращения этой войны и урегулирования кризиса“.

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