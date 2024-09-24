Киев: КНР - ключевой канал поставки запчастей для армии РФ

Около 60 процентов иностранных комплектующих для российских вооружений, применяемых в войне против Украины, поступают в РФ через Китай, заявил советник Офиса президента Украины Владислав Власюк журналистам в Брюсселе во вторник, 24 сентября. „Если взять все обычные виды вооружений и посчитать иностранные компоненты, то около 60 процентов из них поступает из Китая. У нас были длительные дискуссии с некоторыми производителями по этому поводу. Я бы сказал, что КНР - самая большая проблема“, - сказал он.