Киев изменит систему призыва, чтобы сохранить боеспособность армии

Киев, в частности, перейдёт на более гибкую систему мобилизации – не желающим идти на фронт специалистам дадут возможность выбрать, как иначе принести пользу ВСУ. Об этом рассказал The Guardian секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Для этого, по его словам, власти воспользуются услугами двух крупнейших частных рекрутинговых агентств.

"Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены те специальности, которые необходимы, и люди будут добровольно идти на конкретную должность. Например, им нужны сварщики или слесари и так далее", — рассказал Данилов.

Изменения, как ожидается, будут объявлены на этой неделе. Источник в Минобороны Украины подтвердил, что контракты с рекрутинговыми компаниями заключены, но не сообщил никаких подробностей.