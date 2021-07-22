Решение отказаться от попыток остановить запуск газопровода "Северный поток - 2", о котором договорились США и Германия, "создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы". Об этом говорится в заявлении глав МИД Украины и Польши Дмитрия Кулебы и Збигнева Рау, которое было опубликовано вечером в среду, 21 июля, на сайте министерства иностранных дел Украины.

Это решение "увеличивает возможности России оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе", а также "углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС", говорится в заявлении. В то же время попытки Вашингтона и Берлина устранить образующийся "дефицит безопасности" "не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает "Северный поток - 2", считают министры.

США и Германия урегулировали конфликт вокруг проекта Nord Stream 2

Ранее в тот же день заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия и США урегулировали продолжавшийся несколько лет конфликт вокруг строительства "Северного потока - 2". Страны заключили соглашение, согласно которому Германия обязалась принимать меры в случае попыток Кремля использовать энергоносители в качестве оружия против Украины, либо агрессии РФ в отношении Украины, заявила она в комитете по иностранным делам Сената.

Ответные меры будут направлены на ограничение экспорта российских энергоносителей в Европу. Кроме того, США и Германия обязуются использовать рычаги для продления договора о транзите российского газа через Украину, истекающего в 2024 году, на 10 лет, указала далее Нуланд. Обе страны будут также стремиться сократить экономическую зависимость Украины от транзита и поставок российского газа.