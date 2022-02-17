Киев и сепаратисты обвиняют друг друга в обстрелах в Донбассе

Украинские военные и поддерживаемые Россией сепаратисты в четверг, 17 февраля, выдвинули друг другу обвинения в нарушении режима прекращения огня в Донбассе. Многочисленные обстрелы вдоль линии соприкосновения на востоке Украины рано утром также зафиксировала мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в дипломатических кругах. При этом наблюдатели указывают на применение артиллерии.

Обстрел детского сада в Станице Луганской

В штабе Операции объединенных сил (ООС) Украины сообщили, что обстрел велся с позиций "ДНР" и "ЛНР". По данным на 11.00 по местному времени (12.00 мск) 17 февраля было зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях, 27 из которых "с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения", говорится в заявлении штаба в Facebook. Один украинский военнослужащий получил ранение средней тяжести, он в больнице. По предварительной информации, ранены также два гражданских лица.

"С особым цинизмом российские оккупационные войска осуществили обстрел населенного пункта Станица Луганская на Луганщине", - отмечается в сообщении. По словам украинских военных, противник выпустил 32 снаряда из тяжелого артиллерийского вооружения, повредив здание детского сада, где в это время находились дети. Сообщается, что повреждения получила также коммунальная инфраструктура - половина населенного пункта осталась без электричества.

Сепаратисты обвиняют украинскую армию

Между тем сепаратисты обвиняют в обострении обстановки ВСУ Украины. "Противник предпринимает попытки к развязыванию активных боевых действий", - утверждается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "народной милиции" самопровозглашенной "Донецкой народной республики". По словам представителей "ДНР", украинские военные четыре раза нарушили режим прекращения огня, обстрелы велись из "гранатометов различного типа, минометов и стрелкового оружия". Силы "республики" "были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника", отмечается в сообщении.

Начальник управления "народной милиции" самопровозглашенной "Луганской народной республики" Ян Лещенко призвал международных наблюдателей "принять незамедлительные меры для предотвращения кровопролития". В представительстве "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что украинские силовики утром пять раз обстреляли территорию самопровозглашенной "республики".

