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В ночь на 27 февраля российские военные атаковали территорию Украины 14 беспилотниками "Шахед". По предварительным данным, украинские военнослужащие сбили 11 из них. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Киев и несколько областей Украины атаковали беспилотники. В Хмельницком один человек погиб, еще 4 ранены
© AP / Scanpix

Поздно вечером 26 февраля в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. В Киеве, Киевской и Черниговской области сработали системы ПВО. Взрывы также слышали в Хмельницком и Запорожье. К 5 утра тревогу начали отменять.

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По Хмельницкому нанесли три удара, сообщил глава Хмельницкой областной администрации Сергей Гамалий. В результате ночной атаки, по предварительной информации, один мирный житель города погиб, еще четверо получили ранения. Повреждены жилые дома, продолжается тушение пожаров.

В Запорожье зафиксировано два попадания по объекту гражданской нежилой инфраструктуры, рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. По его словам, люди не пострадали.

В Киевской городской администрации заявили, что над городом сбили девять "Шахедов". По предварительным данным, обошлось без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры.

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