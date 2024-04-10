Киев и Лондон будут сотрудничать в производстве оружия

Накануне в интервью газете Bild президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его страна не получает от западных партнеров оружие, необходимое для ее выживания. "Наши партнеры обладают определенными вооружениями, которые нам сегодня необходимы, чтобы выжить. И я просто не понимаю, почему мы не получаем эти вооружения", - отметил он и выразил надежду на поставки крылатых ракет большой дальности TAURUS из Германии.