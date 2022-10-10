Киев и другие украинские города подверглись российским обстрелам, есть погибшие и раненые

В понедельник утром, 10 октября 2022 года, Россия вновь атаковала Киев. В городе после объявления воздушной тревоги прогремели несколько взрывов.

Об опасности удара с воздуха было объявлено в 6:47, а после 8 утра в Киеве прогремели 3-4 взрыва. Об этом сообщил ряд местных пабликов.

Позже информацию об атаке подтвердил мэр города Виталий Кличко. Взрывы зафиксированы в Шевченковском районе.

"Несколько взрывов в Шевченковском районе - в центре столицы. Все службы следуют на места", - сообщил он в своем Telegram. Кличко также подчеркнул, что о деталях сообщит позже.

"Одна из ракет в Киеве упала в районе памятника Грушевскому на ул. Владимирской. Работают спасатели", - написал в своем Телеграм-канале советник главы МВД Антон Геращенко.

Есть травмированные и погибшие в результате нескольких попаданий в Киеве разных местах. Информация уточняется. Об этом сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага, сообщает "Суспильне".



Ночью оккупанты обстреляли центр Славянска, четверо человек погибли и двое ранены.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях.

"Ночью центральная часть города снова подверглась обстрелам. Пострадали частные дома на ул. Ботанической. В одном из них жила семья. Прямое попадание. Трое взрослых погибли. 12-летнего мальчика вынесло взрывной волной. Выжил, ранен. Сейчас находится в клинической больнице. Общий результат обстрела – четверо погибших, двое раненых",- сообщил он.

Утром 10 октября и в Днепре прогремели взрывы. Вероятно, есть попадания. Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

По предварительной информации, сначала в городе прогремел один взрыв, а затем еще по меньшей мере три с определенным интервалом.

По данным одного из пабликов, зафиксирован "прилет" по жилому кварталу города.

Вследствие ночной ракетной атаки по Запорожью погиб человек, еще пятеро пострадали, среди них - один ребенок.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram.

"Этой ночью российские террористы снова унесли жизнь мирного человека. По состоянию на шесть часов утра известно об одном погибшем человеке. Искренние соболезнования родным и близким. Еще пять человек пострадали. Среди пострадавших - один ребенок, у которого порезы от осколков стекла", - написал он.

Зафиксировали удары по объектам энергетической инфраструктуры Львовской области, сообщает в "Телеграме" глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

Взрывы сегодня фиксируют по всей территории Украины: на Львовщине, Тернопольщине и в Винницкой области работает ПВО, на Днепропетровщине есть погибшие и раненые, на Полтавщине слышны звуки взрывов, пишет "Суспільне".