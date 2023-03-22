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В ночь на 22 марта войска России нанесли массированный авиационный удар по территориям Украины с помощью беспилотников иранского производства Shahed-136, сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке.
Киев и другие регионы Украины атаковали беспилотники. В Киевской области погибли три человека
© AFP / Scanpix

По предварительным данным украинского ведомства, всего был запущен 21 дрон, 16 из них ВСУ сбили. Воздушные силы Украины заявили, что беспилотники были запущены из Брянской области.

Ночью в Киеве, Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Ровенской, Хмельницкой, Днепропетровской, Тернопольской, Запорожской, Донецкой и Кировоградской областях была объявлена воздушная тревога.

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В Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях сработали системы ПВО. Как сообщили в Киевской городской военной администрации, вокруг Киева были обнаружены и сбиты восемь беспилотников.

В Киевской области в результате атаки погибли три человека, еще семеро получили ранения. Поврежден гражданский объект. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуация уточнили, что в городе Ржищев частично разрушены четвертый и пятый этажи двух общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея. Там произошел пожар.

В Житомирской области сбили три беспилотника, в регионе также поврежден объект инфраструктуры.

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