Киев и другие регионы Украины атаковали беспилотники. В Киевской области погибли три человека

По предварительным данным украинского ведомства, всего был запущен 21 дрон, 16 из них ВСУ сбили. Воздушные силы Украины заявили, что беспилотники были запущены из Брянской области.

Ночью в Киеве, Киевской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Ровенской, Хмельницкой, Днепропетровской, Тернопольской, Запорожской, Донецкой и Кировоградской областях была объявлена воздушная тревога.

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В Киевской, Житомирской и Хмельницкой областях сработали системы ПВО. Как сообщили в Киевской городской военной администрации, вокруг Киева были обнаружены и сбиты восемь беспилотников.

В Киевской области в результате атаки погибли три человека, еще семеро получили ранения. Поврежден гражданский объект. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуация уточнили, что в городе Ржищев частично разрушены четвертый и пятый этажи двух общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея. Там произошел пожар.

В Житомирской области сбили три беспилотника, в регионе также поврежден объект инфраструктуры.