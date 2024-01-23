Киев хочет запретить транспортное сообщение с РФ на 50 лет

В частности, Киев предлагает запрет прямого воздушного сообщения с Украиной для воздушных судов, владельцами или эксплуатантами которых являются юридические лица - резиденты России. Мера касается и воздушного пространства над морем, которое обслуживают диспетчеры Украины.

Среди других возможных мер - запрет въезда в Украину зарегистрированным на территории РФ транспортным средствам, запрет ввоза на таможенную территорию Украины зарегистрированных в России железнодорожных составов, а также запрет плавания во внутренних водах Украины и захода в морские порты Украины судам под российским флагом и судам, собственниками которых являются граждане РФ. Кроме того, кабмин Украины предлагает не признавать квалификационные документы моряков, выданные РФ на оккупированных украинских территориях, а также запретить гражданам России служить на судах под флагом Украины.

Киев может поставить вопрос о подобных санкциях со стороны ЕС и США