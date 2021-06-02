Киев грозит Минску санкциями, если "хоть один белорусский самолет окажется на территории Крыма"

По ее словам, в МИД Украины «зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко об обращении к России и Путину о возможном открытии авиарейсов в оккупированный Крым». Эти «провокационные заявления», сказала Джапарова, вероятно, являются «эмоциональной реакцией Лукашенко на ответ Украины относительно принудительного приземления самолета Ryanair в аэропорту Минска, дальнейшего наступления белорусских властей на оппозицию и свободу слова».

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«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР, — заверила представитель МИД в комментарии информагентству «Укринформ». — И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями».

Джапарова подчеркнула, что «вся полнота ответственности за санкции и ограничения государствами мира, в том числе Украиной, воздушного сообщения с Беларусью, за неудобства, которые испытывают из-за этого граждане Беларуси, лежит на Лукашенко».

По ее словам, белорусские власти пересекли очередную «красную линию» в отношении не только своих граждан, но и граждан других стран, а также международного права, в частности, правил, регулирующих безопасность гражданской авиации. Такие действия, сказала она, «не могут оставаться без ответа».

Представитель МИД Украины отметила, что решение ограничить авиасообщение с Беларусью — «не политический вопрос, а вопрос безопасности, поскольку действия белорусских властей непредсказуемы, и мы не можем заранее оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси».

Украина, подчеркнула первый замминистра иностранных дел, «полностью солидарна в своих действиях с позицией ЕС, США и всего демократического мира, что касается реакции на опасные действия Лукашенко».

«И напоследок, эту «канитель и провокации», как выразился Лукашенко, затеяла не Украина, а сама белорусская власть, очевидно, по сценарию Кремля, — заявила Джапарова. — Чем в более крепкие объятия Путина попадает Лукашенко, тем меньше шансов у Беларуси оставаться действительно независимым и суверенным государством. От необдуманных и провокационных действий Лукашенко уже страдают обычные белорусы, которые нам очень близки. Мы с большим уважением к ним относимся и солидаризируемся с их усилиями отстоять свои права и свободы».

«Есть международное право, согласно которому Крым и Донбасс — это Украина. Россия грубо нарушила международное право, оккупировав Автономную Республику Крым, и развязав агрессию на востоке Украины, за что несет ответственность. Если Лукашенко хочет разделить эту ответственность с Путиным на одной скамье подсудимых в Гааге, и еще больше усилить собственную международную изоляцию, это, конечно, его личный выбор, но, уверена, не выбор дружественного Украине белорусского народа», — подытожила представитель МИД.

Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Позже стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Однако еще до этого призыва ряд стран и отдельные авиакомпании приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию.