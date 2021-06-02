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Украина введет санкции в отношении Беларуси, если хоть один белорусский самолет окажется на территории Крыма, заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.
Киев грозит Минску санкциями, если "хоть один белорусский самолет окажется на территории Крыма"
© DELFI (K.Ameliuškino nuotr.)

По ее словам, в МИД Украины «зафиксировали для себя высказывания господина Лукашенко об обращении к России и Путину о возможном открытии авиарейсов в оккупированный Крым». Эти «провокационные заявления», сказала Джапарова, вероятно, являются «эмоциональной реакцией Лукашенко на ответ Украины относительно принудительного приземления самолета Ryanair в аэропорту Минска, дальнейшего наступления белорусских властей на оппозицию и свободу слова».

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«Мы будем действовать мгновенно против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма Россией, против любых попыток навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР, — заверила представитель МИД в комментарии информагентству «Укринформ». — И если хоть один самолет белорусской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями».

Джапарова подчеркнула, что «вся полнота ответственности за санкции и ограничения государствами мира, в том числе Украиной, воздушного сообщения с Беларусью, за неудобства, которые испытывают из-за этого граждане Беларуси, лежит на Лукашенко».

По ее словам, белорусские власти пересекли очередную «красную линию» в отношении не только своих граждан, но и граждан других стран, а также международного права, в частности, правил, регулирующих безопасность гражданской авиации. Такие действия, сказала она, «не могут оставаться без ответа».

Представитель МИД Украины отметила, что решение ограничить авиасообщение с Беларусью — «не политический вопрос, а вопрос безопасности, поскольку действия белорусских властей непредсказуемы, и мы не можем заранее оценить все риски пребывания в авиационном пространстве Беларуси».

Украина, подчеркнула первый замминистра иностранных дел, «полностью солидарна в своих действиях с позицией ЕС, США и всего демократического мира, что касается реакции на опасные действия Лукашенко».

«И напоследок, эту «канитель и провокации», как выразился Лукашенко, затеяла не Украина, а сама белорусская власть, очевидно, по сценарию Кремля, — заявила Джапарова. — Чем в более крепкие объятия Путина попадает Лукашенко, тем меньше шансов у Беларуси оставаться действительно независимым и суверенным государством. От необдуманных и провокационных действий Лукашенко уже страдают обычные белорусы, которые нам очень близки. Мы с большим уважением к ним относимся и солидаризируемся с их усилиями отстоять свои права и свободы».

«Есть международное право, согласно которому Крым и Донбасс — это Украина. Россия грубо нарушила международное право, оккупировав Автономную Республику Крым, и развязав агрессию на востоке Украины, за что несет ответственность. Если Лукашенко хочет разделить эту ответственность с Путиным на одной скамье подсудимых в Гааге, и еще больше усилить собственную международную изоляцию, это, конечно, его личный выбор, но, уверена, не выбор дружественного Украине белорусского народа», — подытожила представитель МИД.

Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Позже стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Однако еще до этого призыва ряд стран и отдельные авиакомпании приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию.

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naviny.by

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