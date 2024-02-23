Киев достиг соглашения с МВФ о транше на 880 млн долларов

Украина достигла с Международным валютным фондом (МВФ) соглашения на уровне персонала (SLA) о предоставлении Киеву 880 миллионов долларов в рамках утвержденного год назад третьего этапа пакета помощи общим объемом в 15,6 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении МВФ, опубликованном в ночь на пятницу, 23 февраля.

Соглашение, которое еще должно быть утверждено исполнительным советом валютного фонда, было достигнуто в ходе переговоров группы представителей МВФ с украинскими чиновниками, прошедших 17-22 февраля в Варшаве. В пресс-релизе фонда приводятся слова руководителя группы Гэвина Грея, который отметил высокие результаты, достигнутые властями Украины, несмотря на трудности, связанные с ведением войны.