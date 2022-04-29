Он подчеркнул, что "мир это право признает", и сослался на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Украина должна сама решать, наносить ли удары по военным объектам в России.
Україна має сама вирішувати, чи завдавати ударів по 🇷🇺 військових об‘єктах, заявив @SecBlinken. Росія напала на 🇺🇦 та вбиває мирних громадян. Україна захищатиме себе в будь-який спосіб, зокрема ударами по складах і базах 🇷🇺 убивць. Світ це право визнає.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 28, 2022
Подоляк накануне заявил, что интенсивность "демилитаризации" приграничных районов России в последующие недели будет существенно нарастать. "Такая интенсивность конфликта безусловно будет отражаться на приграничных районах РФ, - приводило слова Подоляка агентство УНИАН. - Там будут стремительно расти панические настроения. Там будут появляться конфликтные ситуации. Там будут взрываться склады. И это будет только углубляться".
В ночь на четверг в Белгороде сработали системы ПВО, а ранее в области загорелся склад боеприпасов в районе села Старая Нелидовка. Взрывы и пожары на нефтебазах и складах боеприпасов в последнее время все чаще происходят в восточных регионах России Белгородской, Курской и Воронежской областях. Напрямую ответственность за эти происшествия Украина на себя еще не брала.
Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес в интервью BBC Breakfast заявил, что "если бы Украина действительно решила атаковать структуру тылового обеспечения российской армии, это было бы законно с точки зрения международного права".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Мэр Вильнюса: пришедшие 9 мая на кладбище получат информацию о войне в Украине
Те, кто придут 9 мая на кладбище, чтобы отметить победу...
Война в Украине. Киев допустил нанесение ударов по военной инфраструктуре России
Российское вторжение в Украину продолжается больше...
Вильнюсский горсовет пока решил не менять название Русской улицы
С начала войны в Украине Комиссия исторической памяти...
Отчет ДГБ: правые экстремисты хотят радикализовать подростков, могут прибегнуть к теракту
Правые экстремисты в Литве целенаправленно стремятся...
Глава ДГБ: Россия разрушила архитектуру безопасности в Европе, но прямой угрозы для Литвы нет
Вторжение России в Украину, начавшееся в конце...