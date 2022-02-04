По словам Зеленского, договор о производстве "Байрактаров" позволит создать новые рабочие места и "усилить обороноспособность Украины". "Сегодня заключено соглашение, которое существенно расширит производство БПЛА компании Baykar в Украине", - цитирует выступление Зеленского на брифинге после встречи издание "Украинская правда".

Министр обороны Украины Алексей Резников сказал до переговоров, что завод для производства "Байрактаров" на Украине еще только будет построен. Глава оборонного ведомства добавил, что произведенные Киевом беспилотники будут оснащаться украинскими двигателями - и получать их будут и украинская, и турецкая армии.

Ударные дроны

Турецкие ударные дроны "Байрактар", по мнению специалистов, сыграли важнейшую роль в победе Азербайджана в войне вокруг Нагорного Карабаха осенью 2020 года и могут существенно изменить расклад сил в противостоянии украинской армии с поддерживаемым Россией сепаратистами на востоке Украины.

Украина впервые применила "Байрактары" в Донбассе 26 октября прошлого года, уничтожив ракетой с него гаубицу противника. По официальной информации, на тот момент у Украины было 12 таких дронов, и военные говорили о намерениях в ближайшее время закупить еще вдвое больше. В декабре агентство Bloomberg написало, сославшись на свои источники, что на самом деле Украина закупила намного больше "Байрактаров", нежели было официально объявлено: многие десятки.

Эрдоган также повторил в Киеве, что Турция готова посредничать в разрешении конфликта между Россией и Украиной и организовать встречу президентов этих стран на своей территории. Одновременно Эрдоган заверил, что Турция по-прежнему выступает за восстановление территориальной целостности Украины. Эта страна не признает аннексию Россией Крыма и осуждает российские репрессии против крымских татар.

Владимир Зеленский поблагодарил Эрдогана за предложение о посредничестве. "Для мира в Украине мы готовы делать все возможное на всех площадках и во всех форматах. Неважно, где именно можно поставить точку войны. Важно, чтобы все были готовы к этому", - сказал президент Украины.

Москва пока не соглашалась на предложение Эрдогана о саммите.

Помимо рамочного соглашения о производстве беспилотников, в ходе визита Эрдогана в Киев был подписан и договор о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Министр обороны Украины Алексей Резников в четверг сказал на брифинге перед переговорами президентов и делегаций, что Украина будет просить Турцию еще и о том, чтобы она вне очереди продала Украине комплекты персональной защиты - бронежилеты и шлемы. "Поскольку, как выяснилось, очередь стран НАТО на закупку этих систем на них большая, мы проведем переговоры о том, чтобы дать Украине возможность приобрести системы защиты без очереди. Просить, чтобы нам пошли навстречу, учитывая особенности периода", - сказал Резников.

Тем временем в Киев прибыл уже седьмой транспортный самолет с экстренной военной помощью США. Об этом сообщил в "Твиттере" тот же министр Резников.

По его словам, на этот раз самолет привез 85 тонн выстрелов к гранатометам. "Прекрасные новости, и, что самое важное - это не конец! Продолжение следует", - написал министр обороны.

По подсчетам украинской прессы, за последние дни Соединенные Штаты перебросили самолетами уже почти 600 тонн срочной помощи украинской армии - гранатометы, противотанковые комплексы Javelin, боеприпасы к ним, а также патроны для стрелкового оружия.