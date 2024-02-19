Киев: Блокировка границы с Польшей - угроза безопасности

"Подобные действия негативно влияют на наше противостояние общему врагу по имени Россия", - говорится в сообщении. В нем указано также, что министр инфраструктуры Украины провел срочные переговоры о "недопустимости блокады" с главой Бюро национальной безопасности Польши Яцеком Северой.

"Мы ожидаем конкретных действий польских коллег для недопущения таких ситуаций и решения проблемы в целом", - заявил Кубраков.

В Польше продолжают блокировать границу с Украиной

Накануне в СМИ появились сообщения, что польские протестующие 18 февраля пытались блокировать автобусы с пассажирами и поездами, въезжавшие в страну с территории Украины.

9 февраля границу с Украиной вновь начали блокировать польские фермеры в знак протеста против импорта ее сельскохозяйственной продукции. Это произошло после предложения Европейской комиссии продлить на год решение о приостановке действия пошлин и квот на ввоз товаров из Украины, которое было введено в 2022 году на фоне войны против России.