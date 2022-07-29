Киев: Армия РФ обстреляла колонию с украинскими пленными в Еленовке

"Вооруженные силы РФ совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Еленовка Донецкой области, где содержались, в том числе, и украинские пленные", - отметили в украинском Генштабе.
"Российские оккупанты таким образом преследовали свои преступные цели - обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы", совершавшиеся там по приказам оккупационной администрации и командования ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области, отмечается далее в заявлении.
В ВС Украины заявляют, что не наносили ракетных и артиллерийских ударов по району Еленовки
Последствия обстрелов уточняются. По данным командующего Ракетными войсками и артиллерией, по району Еленовки ВС Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили.
Представители украинских сил отметили, что благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию бьют прицельно только по военным российским объектам.
Вооруженные Силы Украины в полном объеме неукоснительно соблюдают принципы и выполняют нормы международного гуманитарного права, никогда не вели и не ведут обстрел по гражданской инфраструктуре, тем более - по местам, где, вероятно, удерживают военнопленных украинцев, отметчается далее в заявлении.
В украинском Генштабе назвали заявления о якобы обстрелах гражданской инфраструктуры и населения со стороны ВС Украины "откровенной ложью и провокацией, ответственность за которую несет Россия - страна-агрессор, оккупант и спонсор терроризма".
Погибли десятки военнопленных
В результате обстрела колонии в Еленовкепогибли, по предварительным данным, 53 человека, еще 75 получили ранения, сообщили в Telegram представители "штаба территориальной обороны" самопровозглашенной "ДНР". "Замминистра информации республики" Даниил Безсонов говорил о 40 погибших пленных и 130 пострадавших. По данным Минобороны России, 40 человек погибли, 75 ранены.
Безсонов обвинил в обстреле украинскую сторону. "Ночью ударили, предположительно Хаймерсом (HIMARS. - Ред.), по тюрьме в Еленовке. Прямое попадание в барак с пленными", - привело его слова агентство "Интерфакс".
Между тем источники "Украинской правды" (УП) в главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что ранее фиксировались артиллерийские удары ВС РФ в направлении Еленовки. Другой источник УП сообщил, что на днях украинских пленных перевели в промзону, именно в тот барак, по которому 29 июля был нанесен удар.
Советник главы офиса президента Украины: В Еленовке нет оперативных военных целей
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского - Михаил Подоляк - написал в Telegram, что в Еленовке нет оперативных военных целей для украинской армии.
"Российские истерические заявления на опережение, что удар был нанесен по пленным украинским защитникам, нужны для того, чтобы создать резонанс в Украине и настроить население разных стран против наших Вооруженных сил", - считает он.
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