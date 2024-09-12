"Кепка вагнеровцев" с молотка. Польскую журналистку обвинили в продаже вещей убитых российских военных

„Мне интересно: а если бы россияне напали на Польшу — бомбили, убивали, грабили, похищали детей. Если бы в окопах гибли наши братья, мужья, отцы. Если бы это наши дома обваливались нам на голову, и это мы бежали с ребенком на одной руке и собакой на другой. Если бы все это происходило в Польше. Интересно, столько людей оскорбляло бы сейчас Каролину на том основании, что нужно уважать права захватчика?“ — написала она.