Казначейство США: российские олигархи знали о дате вторжения и бросились переписывать свои активы на родственников

Ранее стало известно, что они, судя по всему, знали заранее о дате российского вторжения в Украину и перевели свои активы на имя своих детей, чтобы вывести их из-под санкций.
В своем отчете FinCen подтверждает эту информацию, опираясь на отчеты других структур, в которых описаны подозрительные операции с миллиардами долларов на счетах и в фондах ряда россиян.
В начале января британская Guardian, ссылаясь на утечки, оказавшиеся в распоряжении редакции, подробно написала о действиях, предпринятых Романом Абрамовичем.
По информации издания, в самом начале февраля, за три недели до начала войны, на десяти офшорных счетах Абрамовича произошла стремительная реорганизация.
Из утечек следует, что бенефициарами фондов с суммарными активами по меньшей мере в четыре миллиарда долларов стали семеро детей Абрамовича, младшему из которых девять лет.
Активы также включают в себя недвижимость, яхты и частные самолеты.
По времени эта активность также совпала с предупреждением западных стран о неминуемых санкциях в отношении близких к Путину бизнесменов в случае вторжения в Украину.
FinCen дает понять, что речь идет о нескольких российских олигархах и представителях элит, прибегнувших к такой же схеме. Но имена других лиц пока не называются.
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