Каждый второй электромобиль в мире эксплуатируется в КНР

Более половины всех автомобилей с электродвигателем, а также гибридных машин в мире эксплуатируются в Китае. Об этом в ночь на среду, 2 августа, сообщает агентство dpa, ссылаясь на данные штутгартского исследовательского института ZSW. По его данным, по китайским дорогам к началу 2023 года перемещалось 14,6 миллиона электромобилей, что составляет 53 процента от их общего числа в мире, которое составляет 27,7 миллиона штук.

На втором месте находятся США - там зарегистрированы 3,4 миллиона электромобилей. На третьем месте - Германия, где таких машин 1,9 миллиона штук. На четвертом и пятом месте находятся Франция и Великобритания, там 1,1 миллиона и 1 миллион электромобилей соответственно.