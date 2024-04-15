Казахстан вернул уголовную ответственность за побои в семье

Новые нормы предусматривают восстановление отмененной семь лет назад уголовной ответственности за причинение легкого вреда здоровью, а также за нанесение побоев. За легкий ущерб здоровью нарушитель получит штраф размером до 200 месячных расчетных показателей (МРП, в пересчете более 1,5 тысячи евро. - Ред.), либо будет привлечен к общественным работам на 200 часов или отправлен под арест на 50 суток. За нанесенные побои с особой жестокостью в отношении детей и лиц, выполняющих профессиональный или служебный долг, предусматривается наказание до 2 лет лишения свободы.

В Казахстане вступают в силу поправки в законодательство, усиливающие права женщин и безопасность детей и возвращающие уголовную ответственность за бытовое насилие. В понедельник, 15 апреля, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на "совершенствование правовых, экономических, социальных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения безопасности детей, профилактика и пресечение преступлений в отношении женщин и детей".

За доведение до самоубийства или склонение к нему предусматривается наказание в виде лишения свободы до 9 лет, за пропаганду самоубийства - штраф в размере 200 МРП.

Вводятся штрафы за буллинг и кибербуллинг несовершеннолетних, принудительную высадку детей до 16 лет из общественного транспорта. Арест до 40 суток или общественные работы на 200 часов предусмотрены за сексуальные домогательства к лицам, не достигшим совершеннолетия. На срок от 10 до 15 лет будут наказываться причастные к похищению и незаконному лишению свободы детей до 16 лет. Совершившие сексуальное насилие в отношении детей будут приговариваться к пожизненному заключению.

Поправки приняты на фоне процесса об убийстве жены экс-министром Казахстана