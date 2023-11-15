Кая Каллас выразила в Вашингтоне заинтересованность стать следующим генсеком НАТО

Politico пишет, что на оборонном форуме Каллас спросили, может ли она рассматриваться на пост следующего генсека НАТО, если нынешний лидер альянса Йенс Столтенберг покинет этот пост. Каллас ответила на это утвердительно.

„Недавно я услышала такую ​​шутку: да, следующий генеральный секретарь должен быть из нового государства-члена — новое означает страну, которая состоит в НАТО уже 20 лет, он обязательно должен быть из страны, чьи расходы на оборону составляют 2% ВВП, и было бы хорошо, если бы это была женщина, поэтому логично, если бы это был Марк Рютте (премьер-министр Нидерландов - ред.)“, - сказала Каллас.