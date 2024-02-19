Кая Каллас в интервью Bloomberg: общие облигации могли бы укрепить безопасность ЕС

Следующий состав Европейской комиссии, который приступит к работе в конце года, должен подойти к вопросу безопасности совместно, то есть действовать похожим образом, как во времена пандемии коронавируса, сказала Каллас агентству Bloomberg в воскресенье.

"Мы находимся в ситуации, когда нам нужно больше инвестировать и [исследовать] то, что мы можем сделать вместе, потому что облигации, выпущенные отдельными странами, будут слишком маленькими. Еврооблигации могли бы иметь гораздо большее влияние", – сказала Каллас.

Идею совместного кредитирования для повышения обороноспособности ЕС поддерживают также президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейского совета Шарль Мишель. В то же время страны с более консервативной денежной политикой, такие как Нидерланды и Германия, относятся к этой идее более осторожно.