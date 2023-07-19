Кая Каллас: мы отсоединимся от российской энергосистемы в начале 2025 года

„Я понимаю, что Литва хочет сделать это быстрее, но вопрос в том, что Эстония заплатит за это [более раннее отсоединение] самую высокую цену с точки зрения стоимости, а также с точки зрения рисков отключений“, - сказала Каллас в интервью агентству Reuters в кулуарах саммита НАТО в Вильнюсе на прошлой неделе.

„Как компромисс, мы соглашаемся приблизить этот срок на год. То есть мы отсоединимся [от российской энергосистемы] к началу 2025 года“, - добавила она.

Напомним, что на прошлой неделе Рокас Масюлис, председатель правления акционерного общества Litgrid, управляющей основной передающей электросетью Литвы, заявил, что Эстония не хочет быстро отключиться от российской электросети, а наоборот: делает всё для того, чтобы это перенести на более поздний срок.

Специалист по коммуникациям Elering Кятлин Клеммер в разговоре с Ärileht отметила, что имеющаяся на сегодня договоренность предусматривает отключение в 2025 году.