Кавалерия XXI века: почему российская армия в Украине стала воевать на мотоциклах

Потребности в мотоциклах у российских подразделений на передовой в Украине резко возросли с начала этого года. Их используют как для переброски личного состава и атак на украинские позиции, так и для доставки на передовую боекомплекта, снаряжения и продовольствия.
„Новый транспорт войны: наше штурмовое подразделение заезжает в Старомайорское на мотоциклах типа „эндуро“, — пишет российский журналист из „Комсомольской правды“ Дмитрий Стешин. — Один товарищ рассказывал, что весной у них был приказ по полку: „всей авиаразведке пересесть на мотоциклы и передвигаться только на них“. На вопрос, „где их взять?“, был получен простой, лаконичный, такой армейский ответ — „рожайте!“. Товарищ „родил“ через три дня, поехал в Луганск и купил“.
„Оккупанты массово пересаживаются на мотоциклы везде на всех участках фронта, и в Запорожской области, и в Донецкой, — подтверждает украинский телеграм-канал „Кульгавий снайпер“. — Недавно мы сообщали об уничтожении бригадой „Месть“ за день семи мотоциклов юго-восточнее города Часов Яр. А 79-я бригада докладывает о восьми сожженных мотоциклах вместе с одной БМП в районе Марьинки и Новомихайловки“.
Мототехника на передовой — это не российское ноу-хау. „Противник начал активно применять кассетные боеприпасы перед тем как идти в штурм, начал передвигаться на мотоциклах (как в 1941 прям)“, — писал в августе 2023 года с Запорожского направления российский телеграм-канал „Архангел спецназа Z“.
Есть и более ранние фото- и видеосвидетельства применения ВСУ мототехники на фронте.
Ещё раньше, в 2014–2015 годах, мотоциклы вблизи линии боестолкновения вовсю использовали донбасские сепаратисты. Как российские, так и украинские СМИ нередко сравнивали оппонентов на мотоциклах с моторизованными немецкими частями образца 1941 года и снисходительно посмеивались.
Сравнение с 1941 годом не совсем уместно. Вермахт в годы Второй мировой войны действительно широко использовал пехоту на мотоциклах, особенно при захвате стран Европы и на начальном этапе вторжения в СССР. Но вовсе не для штурма позиций противника и не для снабжения войск на передовой.
С появлением автоматического оружия и насыщением фронта средствами артиллерии прямые кавалерийские атаки, в том числе и на железных конях, стали самоубийственными. Немцы применяли мобильные мотоциклетные части прежде всего для разведки, быстрого продвижения передовых подразделений в условиях разорванной линии фронта, блокирования дорог и захвата ключевых населённых пунктов.
Но именно российская армия сейчас пытается возродить тактику кавалерийских атак прямо на вражеские позиции. И делает это, зачастую не считаясь с потерями.
Скорость имеет значение
На изменении тактики сказывается характер боевых действий, когда российская сторона пытается трансформировать инициативу на поле боя и численный перевес в живой силе, технике и боеприпасах в территориальные приобретения, а украинская — использовать высокотехнологичные вооружения для нанесения противнику максимально чувствительного урона и подрыва его боевого духа.
Участники боёв с обеих сторон примерно так описывают их типичный сценарий. Российская артиллерия открывает мощный огонь по передовым позициям, иногда её поддерживает авиация ударами корректируемых и планирующих авиабомб.
Подразделения ВСУ отходят на вторые рубежи обороны, российская пехота при поддержке бронетехники начинает наземное продвижение, и тут следует ответный удар — на атакующих по открытой местности обрушиваются дроны, огонь из миномётов и тяжелой артиллерии. Это зрелище не для слабонервных.
Россияне „передвигаются преимущественно на багги и мотоциклах“, пишет воюющий на Авдеевском направлении доброволец 24-й штурмовой бригады „Айдар“ ВСУ Станислав Бунятов. „Максимум выгоняют танк в 7 км от ЛБС и навесной траекторией отрабатывают по позициям, что тоже в большинстве случаев заканчивается поражением. Мяса много, гонят пачками и даже не планируют эвакуировать тела, которыми засыпаны все лесополосы“.
Главный вопрос — кто первым займёт опустевшие позиции, успеет запрыгнуть в вырытые „лисьи норы“, чтобы укрыться от ударов. Если первыми окажутся украинцы, то российские штурмовики обречены — они попадают в огневой мешок, вернуться шансов мало. Если же опередят российские солдаты, то проблемы возникают уже у ВСУ — придётся или смириться с потерей позиций, или пытаться контратаковать с неизбежными потерями.
Скорость здесь имеет большое значение. Даже слабенький мотоцикл быстрее самого лучшего бегуна.
„Вообще кроссовые мотоциклы — это идеальное средство передвижения для спецподразделений. Скорость, маневренность и габариты позволяют передвигаться рассыпным строем на большие расстояния и преодолевать серьезные преграды“, — указывает российский Z-блогер „Старше Эдды“.
Российская армия проводит учения штурмовиков на мотоциклах по быстрому сближению с позициями противника и занятию траншей.
„Подобные штурмовые действия уже проводились в реальных условиях и могут быть эффективными в случае внезапной и стремительной атаки, на которую противник не успеет среагировать и поразить быстрый, но полностью беззащитный мотоцикл“, — пишет автор телеграм-канала „Война Z Украина“.
Мотоцикл на поле боя: преимущества и недостатки
Преимущества
В несколько раз снижается время нахождения в зоне поражения
Вдобавок к скорости современные кроссовые мотоциклы обладают хорошей проходимостью и манёвренностью
Они относительно дёшевы, не требуют сложного обслуживания, запаса хода на 100 км достаточно на несколько боевых рейдов в режиме туда-обратно — машина, скорее, будет потеряна, чем её придётся ремонтировать
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Недостатки
Мотоциклист, как и кавалерист — более крупная и заметная мишень по сравнению с пехотинцем, траектория его движения предсказуема, для опытного стрелка цель не представляет сложностей
Двигатель мотоцикла довольно шумный, из-за него водитель не слышит звук приближающегося вражеского дрона
Мототехника зависима от погодных условий — даже кроссовый мотоцикл пройдёт не всегда и не везде
Скорость может сыграть дурную службу — можно разбиться не только от близкого разрыва, но и просто налетев на кочку или не справившись с управлением
Ода „буханке“
Российская армия использует лёгкую технику — мото- и квадроциклы, различные вездеходы и внедорожники — не только для быстрого выдвижения на огневой рубеж, но и для доставки на передовую боеприпасов, воды, продовольствия и других предметов первой необходимости, а также для эвакуации раненых.
По всей видимости, сказывается общая нехватка бронемашин вспомогательного назначения (да и обычных тоже), которые на войне такого масштаба становятся расходным материалом.
Российские волонтёрские форумы переполнены сообщениями с просьбой срочно найти мотоцикл или небольшой внедорожник для подвоза самого необходимого на передовую. „Осуществлять подвоз на Камазе или Урале стало невозможно из-за множества вражеских fpv-дронов, кружащих в небе и днем и ночью, как рой пчел“, — пишет телеграм-канал „Фронтовой тягач“.
Тем временем другой Z-канал — „Мёртвые головы“ — негодует по поводу военной техники, представленной на недавнем параде на Красной площади.
„Из показанных образцов техники по иронии судьбы в боевых действиях больше всего участвует Буханка (УАЗ-452, выпускающийся с середины 1960-х годов. — Би-би-си). Всё остальное призвано радовать сердца госдедов, а не спасать жизни бойцов на передовой, которым приходится на чем попало по фронту передвигаться. Даже навороченные бронированные Уралы и Тигры, которые хоть выезжают дальше Красной площади, катаются по тылам от располаги до магазина вместо вывоза раненых хотя бы из желтой зоны“, — пишет Z-блогер.