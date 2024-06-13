Кавалерия XXI века: почему российская армия в Украине стала воевать на мотоциклах

Российская армия всё чаще использует на полях сражения в Украине лёгкую мототехнику — мотоциклы и вездеходы различных конструкций. В сети есть множество видео, на которых российские солдаты на мотоциклах мчатся на украинские позиции. Часто такие рейды заканчиваются плачевно — атакующих расстреливают из засады, подрывают дронами, сбивают миномётным огнём. Но в российских волонтёрских чатах запрос на поставки на передовую лёгких транспортных средств, в том числе мототехники повышенной проходимости, только растёт. Почему?